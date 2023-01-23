В Череповце ищут 48-летнюю женщину в короткой дубленке

Ориентировку распространяют волонтеры.

В Череповце пропала 48-летняя женщина. Она пропала с улицы Первомайской, 46, может быть дезориентирована. Информация о ходе поиска появилась в группе ВК ПСО «Ты не один».

Женщина одета в коричневую короткую до пояса дубленку, бежевую вязаную шапку, бежевый длинный шарф, темно-коричневые брюки в почти незаметную клетку, черные зимние сапоги. Женщина ушла из дома 21 января около 13:00. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Информацию распространяют волонтеры. Пропавшей на вид 40 лет, рост 165-170 см, русые волосы до плеч, плотного телосложения. При себе имела черную женскую сумочку.