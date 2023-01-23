В Череповце мужчина заплатил за интим-услуги 1,2 млн рублей, но так и не получил

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Череповчанин заплатил 1,2 миллиона рублей за интим-услуги, но так и не получил их. Как сообщает УМВД области, это не единичный случай. Жертвами мошенников становятся скучающие без женщин мужчины, большей частью - командировочные. Они ищут способ скрасить свой досуг и выбирают вовсе не музеи. Мужчины заказывают даму на пару часов в Интернете, но попадают на мошенников. В итоге клиенты получают сильные впечатления, неприятного свойства: обычно они не получают удовольствия и лишаются денег. Причем суммы бывают достаточно крупными. Так, рекордным стал случай 2022 года, когда потерпевший перевел мошенникам 1,2 млн рублей.

Уголовные дела обычно возбуждаются как по факту мошенничества, так и по факту вымогательства. Но их очень сложно раскрывать: мошенники используют обезличенные сим-карты, деньги уходят на банковские карты иностранных граждан, лиц, не имеющих регистрации в России, сообщает официальный сайт Череповца.

Алгоритм, по которому действуют преступники, прост. Вот что рассказала о действиях интим-мошенников дознаватель УМВД по г. Череповцу Татьяна Литвиненко:

— Сначала с клиентом общается девушка, она просит полную предоплату за свои услуги, обычно это 2500 рублей. Когда платеж поступает, она озвучивает новую легенду: «Ехать придется одной, опасаюсь за свое здоровье — оплати страховку» и так далее. Когда клиент перестает переводить деньги клиенту добровольно, в разговор включается ее сообщник. Он напирает на то, что клиент при переводе денег что-то испортил при совершении онлайн-платежа, на их языке — «сломал систему». Наконец, это может быть шантаж. Злоумышленники пересылают человеку фотографии его супруги или детей, взятые ими с его страницы в социальной сети, и угрожают, что если он не заплатит, он сам или его близкие пострадают.