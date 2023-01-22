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НовостиОбщество22 января 2023 14:49

В Кадуйском районе с 101 днем рождения поздравили местную жительницу

Чиновница пришла в гости
Евдокия САХАРОВА
Фото: страница Светланы Грачевой в ВКонтакте

Фото: страница Светланы Грачевой в ВКонтакте

В Кадуйском районе 101 день рождения отметила Татьяна Ивановна Ромашова. Именинницу поздравила глава муниципалитета Светлана Грачева.

"Год назад я была у нее на вековом юбилее. Она рассказывала, какую непростую жизнь прожила, сколько на ее пути было испытаний. Трудовая деятельность Татьяны Ивановны связана с Бойловским совхозом, где все годы проработала дояркой. С совхоза и ушла на заслуженный отдых. Имеет удостоверения «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования 1975 года", - написала в соцсети Светлана Грачева.

Татьяна Ивановна, по словам чиновницы, представитель того легендарного поколения победителей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени и восстановило разрушенную страну, подготовив прочный фундамент для будущих поколений.