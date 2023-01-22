В Череповце белый заяц посетил Северсталь

Фото: страница Евгения Виноградова в ВКонтакте

Череповецкий металлургический комбинат посетил пушистый зверек. Зайчик разведывал территорию цеха отгрузки и огневой обработки литой заготовки сталеплавильного производства. Подробности сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов.

"На площадку забежал белоснежный заяц. Коллектив цеха поделился этой новостью, успев снять на видео его быстрое перемещение. Коллеги шутят, что гость нарушил правила техники безопасности при нахождении в цехе. Рекомендую не следовать его примеру", - отметил Евгений.

Он также напомнил о мерах безопасности при встрече с дикими животными на территории комбината. Кстати, укусы и другие телесные повреждения, полученные от зверей, расследуются по аналогии с производственными травмами.