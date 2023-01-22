Чиновница раскрыла причины вонючей воды на Вологодчине

Глава департамента ТЭК и ТР Евгения Мазанова объяснила вологжанам причины низкого качества водопроводной воды в регионе.

Во-первых, большая часть Вологодской области расположена в болотистой местности. Поэтому вода бывает мутной и содержит повышенные показатели вредных веществ - железа, бора, меди и других.

Во-вторых, вологжан зачастую обслуживают устаревшие очистные сооружения. Изношенные трубы также не способствуют чистой воде в кране.

Выход из ситуации есть, заявила чиновница. Это обновление очистных сооружений по всему региону.

"Наш Департамент, говоря простым языком, "выбивает деньги" из федерального бюджета на реконструкцию систем водоснабжения населения, - пояснила Евгения Мазанова. - В 2023 год мы получим в наш регион 1,4 млрд рублей федеральных средств, из средств областного бюджета мы готовы вложить около 1 млрд рублей в рамках проекта "Чистая вода".

В этом году запланирована реконструкция объектов питьевого водоснабжения в Вожеге, Стризнево, Кадникове, Тарногском Городке, Бабаево, Суде, Яганове, селе им. Бабушкина, Воскресенском, Вытегре, Кубенском, Никольске, Кипелово и Красавино.

В Бабаево сотрудники Следственного комитета заинтересовались вопросом нарушения жилищных прав. В городе несколько месяцев из-под крана течет ржавая вода.