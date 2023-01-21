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НовостиПроисшествия21 января 2023 10:10

Реанимационный автомобиль с пациентом врезался в сохатого на Кирилловской трассе

Животное погибло
Иван Чухнин
Фото: Алексей Плотников, ВКонтакте.

Фото: Алексей Плотников, ВКонтакте.

Реанимационный автомобиль с пациентом попал в ДТП в Вологодской области. 20 января, в 18:30, в Кирилловском районе он столкнулся с лосем.

Как сообщает начальник областного Департамента здравоохранения Алексей Плотников ВКонтакте, «В момент движения в реанимобиле находились медицинская бригада и пациент, которого транспортировали из Вытегры в Вологду для дальнейшего лечения. К счастью, никто из находившихся в автомобиле не пострадал».

Машина была разбита, сохатый погиб. На место выехала бригада скорой помощи из Кириллова, которая и доставила пациента в больницу. По словам Алексея Плотникова, авария не ухудшила состояние его здоровья.