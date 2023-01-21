Три школьных автобуса поступит в Череповецкий район

Новые автобусы - это удобство и безопасность.

Школьные автобусы появятся в Череповецком районе. Новый транспорт поступит в Судский центр образования № 2, Климовскую и Сосновскую школы. Об этом сообщил глава администрации района Роман Маслов. По его словам, активно автопарк школ Череповецкого района обновлялся в 2019 году. Тогда район получил восемь школьных автобусов. В прошлом году новым транспортом обеспечили учеников Домозеровской школы.

В этом году поступили еще три новеньких автобуса.

«Все автобусы оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС, тахографом, ремнями безопасности, предусмотрена блокировка движения при открытых дверях и сигнализация заднего хода. Есть место, куда дети могут положить свои рюкзаки и портфели», - пишет на своей странице в соцсети ВКонтакте Роман Маслов.