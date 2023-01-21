Открытие Ледового дворца в Вологде намечено на 17 февраля

Вид на стройку. Стоп-кадр. Сергей Воропанов, ВК.

В Вологде готовится к открытию Ледовый дворец. Ранее голосованием ему было выбрано название. Открытие «ВологдАрены» намечено на 17 февраля, а 18 его откроют для массового катания. Напомним, комплекс построен на улице Поэта Романова. Его строили 2,5 года. Это современный Ледовый дворец, в котором можно проводить соревнования самых разных уровней.

Сейчас начато формирование групп и составляется расписание занятий для детей и взрослых.

На этом стройка в этом микрорайоне не прекратится - рядом появятся несколько спортивных объектов. "ФОК «Золотая шайба» готов уже на 50%. После его сдачи в области впервые появятся дорожки для занятий керлингом и профессиональный скалодром. Построим ФОКОТ и модульный ФОК. Все желающие смогут заниматься здесь легкой атлетикой, футболом, волейболом, стритболом, лыжами и другими видами спорта. Завершим все работы до конца года", - рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Спортивные объекты будут способствовать росту числа любителей спорта и здорового образа жизни, надеются власти.