Спасатели с вертолета снимали рыбаков с дрейфующей льдины на Онего

Подобраться к рыбакам можно было только на Ми-8. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России.

В Вологодской области рыбаков спасали с вертолета. Их оторвало на льдине. Как сообщили в Арктическом спасательном центре «Вытегра», к операции было привлечено семь единиц техники и 18 человек из трех регионов - Вологодской , Ленинградской областей и Республики Карелия.

ЧП случилось 19 января около 16:00. На пульт оперативного дежурного Центра «Вытегра» поступило сообщение от старшего оперативного дежурного ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: в Подпорожском районе вблизи деревни Щелейки на акватории Онежского озера произошел отрыв льдины с двумя рыбаками.

На помощь была отправлена поисково-спасательная группа на аэролодке «Пиранья». Как сообщается, озеро застыло не полностью: в 12 километрах от берега начинается открытая вода. был сильный ветер. В итоге спасателям пришлось вернуться.

Спасатели отправились в объезд автомобильной дорогой через поселок Вознесенье, чтобы до рыбаков добраться по Онежскому озеру со стороны населенного пункта Щелейки.

Спасатели из трех регионов - Вологодской , Ленинградской областей и Республики Карелия не смогли высадиться на льдину: стоял туман, дул порывистый ветер, на озере гуляли волны.

В итоге на место был вызван вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Он завис над льдиной, любителей зимней рыбалки взяли на борт и эвакуировали в Санкт-Петербург.

Судно на воздушной подушке оказалось бессильно перед стихией. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России