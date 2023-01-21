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НовостиПроисшествия21 января 2023 9:15

Спасатели с вертолета снимали рыбаков с дрейфующей льдины на Онего

Иван Чухнин
Подобраться к рыбакам можно было только на Ми-8. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России.

Подобраться к рыбакам можно было только на Ми-8. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России.

В Вологодской области рыбаков спасали с вертолета. Их оторвало на льдине. Как сообщили в Арктическом спасательном центре «Вытегра», к операции было привлечено семь единиц техники и 18 человек из трех регионов - Вологодской , Ленинградской областей и Республики Карелия.

ЧП случилось 19 января около 16:00. На пульт оперативного дежурного Центра «Вытегра» поступило сообщение от старшего оперативного дежурного ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: в Подпорожском районе вблизи деревни Щелейки на акватории Онежского озера произошел отрыв льдины с двумя рыбаками.

На помощь была отправлена поисково-спасательная группа на аэролодке «Пиранья». Как сообщается, озеро застыло не полностью: в 12 километрах от берега начинается открытая вода. был сильный ветер. В итоге спасателям пришлось вернуться.

Спасатели отправились в объезд автомобильной дорогой через поселок Вознесенье, чтобы до рыбаков добраться по Онежскому озеру со стороны населенного пункта Щелейки.

Спасатели из трех регионов - Вологодской , Ленинградской областей и Республики Карелия не смогли высадиться на льдину: стоял туман, дул порывистый ветер, на озере гуляли волны.

В итоге на место был вызван вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Он завис над льдиной, любителей зимней рыбалки взяли на борт и эвакуировали в Санкт-Петербург.

Судно на воздушной подушке оказалось бессильно перед стихией. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России

Судно на воздушной подушке оказалось бессильно перед стихией. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России

Ситуацию осложняли погодные условия. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России

Ситуацию осложняли погодные условия. АСУНЦ "Вытегра" МЧС России