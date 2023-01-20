В Череповце автобусный маршрут №9а пустят через Архангельский мост

В Череповце через новый архангельский мост пустят дополнительный автобус по просьбам горожан. Маршрут № 9а начнет ходить со вторника 24 января по будням в 6:15 и 7:09 из Зашекснинского района в Заречье. Подробности сообщила пресс-секретарь автоколонны № 1456 Анна Байкова.

«На Белова несколько важных объектов: детская больница, роддом, санаторий, психоневрологический диспансер. Автобус № 9а поедет от остановки „Подстанция Южная“ на Рыбинской по обычному маршруту „девятки“. После Архангельского моста повернет на Белова, конечная остановка — санаторий „Адонис“. Время в пути — примерно 32 минуты. Обратно в Зашекснинский район автобус не поедет, только два раза утром будет возить пассажиров в Заречье», - пояснила Анна.

Заметим, что автобусы № 9 и 9э продолжат ездить по текущему расписанию.