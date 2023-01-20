Мэр Череповца пригласил прокатиться на санях всех желающих

В Череповце можно покататься на русских санях. Как напомнил мэр города, "любимое развлечение еще недавно радовало взрослых и детей каждую зиму, а затем незаметно пропало из нашей повседневной жизни...".

Как Вадим Германов сообщил на своей странице, конь Тюльпан, запряженный в сани, по выходным будет ждать всех желающих в усадьбе Гальских. В новеньких санях смогут прокатиться двое взрослых, либо взрослый и двое детей.

Необходимо иметь с собой банковскую карту. Стоимость - 200 рублей с человека. Прокатиться с детьми на санях можно с 12 до 14 часов, предварительная запись не требуется.

Уже в эти выходные можно показать детям каким был и как работал транспорт в не таком уж и далеком прошлом.