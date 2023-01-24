Молодой вологжанин вернулся со свидания на угнанном мотоцикле

Молодой человек угнал мотоцикл. Как сообщает пресс-служба судов, он приезжал на свидание к девушке на такси за 13 километров. На обратный путь у молодого человека денег не осталось.

Инцидент произошел 26 августа 2022 года в Верховажском районе. 22-летний юноша в деревне Куколовской угнал мотоцикл марки «Минск».

Угонщик в суде пояснил, что в тот вечер он на такси приехал к своей подруге в деревню Куколовскую. На обратный путь денег не было, так что нужно было идти пешком в деревню Большедворская - это более 13 километров.

Около одного из домов стоял мотоцикл, причем с ключами, так что юноша решил уехать на нем. Чтобы не привлекать внимание, он откатил мотоцикл подальше, завел и уехал. Мотоцикл он оставил у своего дома.

В итоге дело дошло до суда. Но не более того. Уголовное дело в отношении юноши было прекращено: хозяин техники сообщил, что молодой человек вину перед ним загладил.