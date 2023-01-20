В своей квартире умерла избитая вологжанка

Фото: СУ СК России по Вологодской области.

Супруг забил вологжанку до смерти. В Вологде продолжается расследование уголовного дела. Оно возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Утром 17 января 2023 года в квартире дома на улице Дальней было обнаружено 57-летней хозяйки жилища с множественными повреждениями на голове и туловище.

После доставления в территориальный следственный отдел был задержан супруг. По версии следствия, фигурант в состоянии опьянения нанес супруге множественные удары руками и ногами в период с 15 на 16 января. Содеянное он скрывал, оставаясь в своем жилище вплоть до того, как в квартиру не пришли соседи.

20 января суд избрал в отношении 62-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему запланировано предъявление обвинения.