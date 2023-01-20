Руководитель вологодского Фонда капитального ремонта Игорь Михельсон покинул пост

Руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов на Вологодчине Игорь Михельсон покинул пост. Он проработал в этой должности 9 лет, начиная с даты основания его. С 2014 года с граждан Вологодчины было собрано более 6 млрд. рублей, отремонтирован 2 251 многоквартирный дом. Об отставке сообщил Михельсон в социальных сетях.

"Уважаемые собственники, коллеги, друзья, вот и мой практически десятилетний путь в капитальном ремонте подошел к концу! Сегодня мой последний день в должности директора Фонда капитального ремонта МКД Вологодской области! Это был сложный путь от создания Фонда, команды сотрудников и единомышленников, первых ремонтов и до плановой работы по всем направлениям деятельности! Хочу поблагодарить всех причастных к нашей работе – это замечательный коллектив Фонда, который меня не подводил, это наш учредитель в лице Департамента строительства Вологодской области, Правительство Вологодской области, Законодательное собрание Вологодской области, это наши подрядчики, которые на протяжении многих лет добросовестно выполняют свою работу и обязательства", - написал Игорь Михельсон.

Напомним, накануне нового года был увеличен размер взносов в фонд. В 2023 году в многоквартирных домах без лифтового оборудования размер минимального взноса на капремонт составит 10,00 руб. за 1 кв.м (ранее был 8,90 руб.). В домах, имеющих в составе общего имущества лифты - 11,90 руб. за 1 кв.м. (ранее - 10,60 руб.).