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НовостиОбщество20 января 2023 7:29

"Северсталь" проиграла питерскому СКА на своем поле

В серии послематчевых буллитов они проиграли сразу сразу две шайбы
Иван Чухнин

Череповецкая «Северсталь» уступила петербургскому СКА. Это произошло в серии послематчевых буллитов в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось в ничью 1:1. На гол Даниила Вовченко гости ответили шайбой Марата Хайруллина. Овертайм не изменил счет.

В серии послематчевых штрафных бросков хозяева не смогли пробить Подъяпольского, а питерцы сумели забросить две шайбы из четырех. В результате череповчане проиграли со счётом 1:2, но заработали одно очко за ничью в основное время.

Следующий матч череповчане проведут в воскресение, на своем поле они сразятся с минским «Динамо». Прошлая встреча с белорусами закончилась для «Северстали» плачевно, со счётом 0:2.