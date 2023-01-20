"Северсталь" проиграла питерскому СКА на своем поле

Череповецкая «Северсталь» уступила петербургскому СКА. Это произошло в серии послематчевых буллитов в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось в ничью 1:1. На гол Даниила Вовченко гости ответили шайбой Марата Хайруллина. Овертайм не изменил счет.

В серии послематчевых штрафных бросков хозяева не смогли пробить Подъяпольского, а питерцы сумели забросить две шайбы из четырех. В результате череповчане проиграли со счётом 1:2, но заработали одно очко за ничью в основное время.

Следующий матч череповчане проведут в воскресение, на своем поле они сразятся с минским «Динамо». Прошлая встреча с белорусами закончилась для «Северстали» плачевно, со счётом 0:2.