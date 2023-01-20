В Череповце пенсионер отправил деньги в украинский фонд

Череповчанин отправил деньги в украинский фонд. И это не прошло незамеченным. Его уже предупредили.

67-летний житель Череповца перевел деньги украинскому фонду «Вернись живым». Сотрудники ФСБ выявили перевод. Пенсионер пояснил, что он не знал, что это преступление. Отчет о расходовании средств он не получал. Как разъяснили в ФСБ, Фонд «Вернись живым» собирает деньги на нужды Вооруженных сил Украины. За оказание помощи фонду грозит уголовная ответственность по статье «Государственная измена» и до 20 лет тюрьмы. На первый раз череповчанин отделался официальным предостережением от ФСБ.