В Череповце на кладбище в Ирдоматке антимонопольщики закрыли торговый павильон

В Ирдоматском сельском поселении Череповецкого района у входа на кладбище №5 снесли нелегальный торговый павильон. Подробности дела сообщила пресс-служба Вологодского управления антимонопольной службы.

Ранее антимонопольщики нашли нарушения при организации и проведении конкурса по продаже права на заключение договора о размещении этого объекта. Вологодское УФАС признало, что комитет по управлению имуществом мэрии Череповца нарушил закон о защите конкуренции, закон о торговле и гражданский кодекс РФ.

"Были объявлены торги на заключение договора об установке павильона, а он уже стоял. Все было сделано так, чтобы выиграло [эти торги] муниципальное предприятие", - сообщили в управлении ФАС региона.

В палатке продавались ритуальных товаров - ограды, памятники и прочее. Торги аннулировали, бывшую начальницу КУИ Анастасию Власову оштрафовали, павильон убрали.

Сейчас КУИ готовит документы на аукцион по продаже права на заключение договора о размещении торгового объекта у кладбища № 5. Комитет собирается открыть аукцион не позже 1 февраля и до 10 марта.

После скандала в КУИ сменился председатель - им стал 40-летний выходец с «Северстали» Андрей Корнеев. Анастасия Власова вновь стала замом.