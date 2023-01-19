В Череповце в Крещенскую ночь в прорубь окунулись 850 человек

В Череповце в реке Шексне прошли Крещенские купания в ночь с 18 на 19 января. Купели вырубили вырубили у лыжной базы. Впервые у прорубей появилось освещение. На месте дежурили спецслужбы, купания прошли без серьезных происшествий. Правда, один человек порезался о лед. Об этом сообщил официальный портал города.

Череповчане делятся тонкостями моржевания: самое интересное — это вылезать: покалывает кожу, получаешь удовольствие, одновременно расслабление и прилив сил. Для зимнего купания желательна специальная подготовка. Например, закаливание в душе под холодной водой.

19 января купели будут открыты до 19 часов. Кстати, в прошлом году в Крещенскую ночь насчитали 1400 "моржей". В этом только 850 череповчан рискнули окунуться.