Очередная партия гуманитарного груза и адресных посылок отправится из Череповца

Очередную партию снаряжения и одежды готовят к отправке в зону специальной военной операции череповецкие волонтеры. Большегруз будет отправлен на этой неделе, заверил мэр Череповца Вадим Германов. Между воинскими частями и родным регионом поддерживается тесная связь. Вот что рассказал Вадим Германов на своей странице ВКонтакте: «Командиры частей направили нам список оборудования, которое необходимо нашим ребятам. Нужнее всего – генераторы и тепловизоры. Именно их мы и купили в первую очередь. Также совсем не будут лишними термобелье и спальные мешки».

В Череповце волонтерский центр находится на Сталеваров, 42. Там принимают вещи от всех желающих помочь. Особое место - адресные посылки военнослужащим. Таких коробок в этот раз машина повезет более трехсот. Планируется, что бойцы будут держать в руках подарки с родины уже в начале следующей недели.