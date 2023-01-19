Вологодскому беглому зеку пришлось заплатить за свою поимку

В Вологодской области взыскали материальный ущерб с осужденного жителя Белозерска. Подробности сообщила пресс-служба судов региона. Приговором Череповецкого районного суда мужчина был осужден на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В какой-то момент он был переведен в ФКУ КП-7 поселка Суда Череповецкого района.

27 октября мужчина решился на побег. В тот момент он находился на работах на выездном производственном объекте в одном из населенных пунктов Череповецкого района. Беглого зека удалось разыскать. Он система правоохранителей решила, что мужчина должен выплатить затраченные на поиски деньги - более 30000 руб. Добровольно ущерб мужчина возмещать отказался, поэтому за решением обратились к мировому судье.

Суд постановил взыскать с осужденного материального ущерба в размере 33616 рублей 54 копейки.