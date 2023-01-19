В Вологде собираются уничтожить голубые ели у здания картинной галереи

В Вологде решили спилить голубые ели около главного здания областной картинной галереи на Мира, 34. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что в новой концепции благоустройства сквера эти деревья уже не предусмотрены.

Вопрос о благоустройстве градоначальник получил на пресс-конференции. Здание картинной галереи совсем недавно открылось после долгого ремонта.

Сергей Воропанов заметил, что уже озаботился вопросом благоустройства этого общественного пространства. Строительные работы стартуют в этом году. А 10 голубых елей будут скорее всего спилены: "Они выглядят уже не так презентабельно, как десятилетия назад и скорее портят, чем украшают окрестности галереи".

Кроме того, тут же стоит памятник авиаконструктору Сергею Ильюшину. Останется ли он - или тоже выглядит непрезентабельно, остается загадкой.