Депутат Шулепов призвал не подглядывать в замочную скважину: вяжут ли там носки

Депутат Евгений Шулепов обратил на себя внимание постом в соцсетях. Где он сформулировал свое отношение к умонастроению сограждан, выделив опасные тенденции. И высказал предложения - например, запретить чиновникам выезды в зону СВО. Кроме того, по его мнению, машина пропаганды заставляет искать врагов народа. И в третьих - он наблюдает демонстрацию незаконных решений.

Вот что он написал:

"В российском обществе оформились опасные тенденции. Первая. Сквозь сито специальной военной операции просеивается вся жизнь страны. Но у нас, кроме СВО, есть экономика, здравоохранение, образование, инфраструктура и так далее. В публичной повестке это всё ушло на второй план. Никогда и никакая страна не одержит значимых побед, если она не будет сильной изнутри. Потому все должны заниматься своей работой с полной отдачей. Военнослужащие - быть на фронте. А государственные и муниципальные служащие - быть на своих местах и заниматься своим функционалом. Поэтому считаю, что пора ограничить чиновникам поездки в зону СВО. Для этих целей у нас есть Минобороны, армия силовиков и те, кто наделен спецполномочиями.

Второе. Частная жизнь человека и частная собственность - неприкосновенны. Мы к этому пришли в результате больших цивилизационных потрясений в прошлом. Но сейчас вновь начали доставать из шкафов скелеты вековой давности. Ищем богатеньких кулаков. Ищем врагов народа. Заглядываем в замочную скважину к соседям, проверяя, вяжут ли они носки на фронт и сколько связали. Всё это оголтелая машина пропаганды раздувает до гипертрофированных размеров.

Цель-то ясна. Так создаются страх и напряжение, происходит разобщение и разделение. Таким обществом легко управлять. Но только до определенного времени. Потому что в один совершенно непредсказуемый момент этот несущийся на всех парах сумасшедший поезд срывается с рельсов. А потом случаются исторические трагедии.

Жить надо настоящим и будущим. Это созидание предполагает поиск новых методов государственного и общественного управления. Нельзя старыми способами построить что-то новое. А мы ведь этого хотим!

Третье. Сегодня нам зачастую демонстрируется принятие решений по понятиям, а не по закону. Поддаваясь эмоциям на волне резонансных событий, политики делают заявления, противоречащие нормам Конституции.

Но государство и государственность - это ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАКОН и его строжайшее СОБЛЮДЕНИЕ. Верховенство права и закона - то, что должно быть незыблемо, непоколебимо всегда и при любых обстоятельствах!"

Кстати, последний тезис Евгений Шулепов оставил без конкретных примеров. Поэтому одну из выявленных тенденций он подкрепил: некоторые из комментаторов уже пошли искать врагов.

Запись ВКонтакте появилась перед заседанием президиума "Единой России" вологодского ЗСО, на котором решали - что делать с депутатом, который во время СВО фотографируется в Дубае.