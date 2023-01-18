Вологодская картинная галерея не справилась с потоком желающих

Открытия галереи ждали долгих шесть лет. Фото: Иван Чухнин

Коллапс в новом здании областной картинной галереи. 18 января, в день бесплатного посещения, картинная галерея в Вологде, на Мира, 34, не смогла справиться с потоком желающих посмотреть экспозиции.

Может, что-то не так с организацией посещения? Фото: Иван Чухнин

"В связи с загруженностью выставочных залов и гардероба мы были вынуждены приостановить вход посетителей в здание", - заявило руководство, предлагая посетить бесплатно другие площадки музея, находящиеся в шаговой доступности от главного здания:

• Музейно-творческий центр народного художника России В.Н. Корбакова (Вологда, ул. Октябрьская, 13)

• Шаламовский дом (Вологда, ул. С. Орлова, д. 15)

• Мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР А. В. Пантелеева (Вологда, ул. Козленская, д. 4).

Может быть, администрация погорячилась с бесплатным проходом в галерею, которая работает меньше месяца? Фото: Иван Чухнин

Может быть, гардероб на полу - повод привлечь волонтеров? Фото: Иван Чухнин

По словам очевидцев, гардероб не рассчитан на такое количество посетителей. И один человек на такое количество номерков - явно недостаточно. Кроме того, одна из вешалок не выдержала и рухнула - одежду посетителям пришлось искать в общей куче на полу.

Неизвестный юноша - в зеленом - пришел на помощь работнице гардероба в самую тяжелую минуту. Фото: Иван Чухнин

В холле столпились десятки любителей искусства. Руководства галереей для оперативного решения проблем с проходом в здание, замечено не было.

Напомним, вологжане ждали открытия нового здания галереи около 6 лет. Стоимость полного билета в обычные дни - 450 рублей. Есть льготные тарифы, также можно посетить выбранные этажи - это обойдется дешевле.

В праздничные новогодние дни галерея работала в усиленном режиме - очаг культуры посетили около 4 тысяч человек. Однако, долгожданный многими, даже льготниками, бесплатный день показал неготовность к форс-мажорам, к работе с таким потоком любителей прекрасного.