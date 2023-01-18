В Белозерске осудили владельцев кусачих собак

Белозерский районный суд рассмотрел два иска от прокурора, касающихся покусанных собаками детей 6 и 8 лет. Собственники животных выпустили их на самовыгул и таким образом нарушили закон. В результате такой безответственности летом 2022 года пострадали гулявшие на улице дети.

«Государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области каждому из них вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в области обращения с животными», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С владельцев собак в интересах несовершеннолетних будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей каждому.