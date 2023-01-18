В Воскресенском соборе Череповца разливают крещенскую святую воду

В Череповце в полдень среды, 18 января, в Воскресенском соборе прошло первое освящение крещенской воды. Баки установлены на улице и в церкви.

Прийти за водой можно с 8 до 20 часов до 26 января. Староста Воскресенского собора Наталья Беляева сообщила официальному порталу города, что в основном за святой водой приходят в первые два дня. Баки будут постоянно пополнять. За неделю планируют раздать 50 кубометров.

«Крещенская вода имеет целебные свойства, она более сильная. Ее рекомендуют принимать при необходимости, в болезнях и при хандре. Она не для ежедневного питья. Крещенскую воду нельзя ставить на пол, это святыня. Достаточно одну ложку крещенской воды добавить в тару любого объема, и вся вода в ней приобретает свойства крещенской, — утверждает Наталья Беляева. — Поэтому не нужно наливать по десять литров. Часто видим, как люди в очереди ругаются, толкаются. Если человек с руганью ухватил воду из бочки, крещенская вода толку не принесет. Приветствуется, если воду берут и для тех, кто не может прийти в храм».