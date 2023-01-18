В Череповце открыли современный кадровый центр

В Череповце открылся обновленный кадровый центр «Работа в России». Мэр Вадим Германов отметил, что это современное место для тех, кто ищет себя в новой профессии.

Здание Центра занятости открылось в 1997 году, а в 2022 году прошел ремонт на средства национального проекта «Демография». Теперь здесь появилась служба, соответствующая современным федеральным стандартам, для соискателей и работодателей.

«Ушли в прошлое закрытые двери кабинетов и ожидание приема в коридоре. Все специалисты работают в общем зале», – заметил Вадим Германов. В кадровом центре можно даже пройти психологическое тестирование для определения подходящих профессий. Здесь же можно выбрать направление переобучения или повысить квалификацию. В центре есть даже детский уголок.