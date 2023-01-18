На Вологодчине появится сеть ЗОЖ-школ для пенсионеров

В Вологодской области разработан проект «Путь к долголетию и качеству жизни». В районах и округах Вологодской области создадут сеть Школ по обучению лиц старше трудоспособного возраста здоровому образу жизни. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

Программу разработала общественная организация «Вологодское общество профилактики неинфекционных заболеваний». Она получила поддержку Правительства области в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО.

200 специалистов пройдут обучение с февраля по апрель. Впоследствии они смогут организовывать лекции и семинары по ЗОЖ в муниципальных образованиях и городских округах области. От каждого района обучение пройдет не менее 6 специалистов комплексных центров социального обслуживания и «серебряных» волонтеров из центров активного долголетия «Забота».

«Многочисленные научные исследования показали, что проблемы снижения смертности, улучшения качества жизни лиц старше трудоспособного возраста и увеличения продолжительности их жизни могут успешно решаться путем повышения физической и медицинской активности, привития им приверженности к здоровому питанию, развитию умений управлять стрессовыми ситуациями. Проект «Путь к долголетию и качеству жизни» поможет обучить пожилых вологжан технологиям здоровьесбережения», - отметила замгубернатора Лариса Каманина.