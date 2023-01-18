На Вологодчине стали производить больше рыбы

Департамента сельского хозяйства и природных ресурсов отчитался об успехах. В 2022 году произведено за 38 тонн больше аквакультурной продукции - всего 1093 тонны.

Форелеводы за год вырастили 647 тонн рыбы. Осетроводы – 356 тонн осетровых рыб. А пищевой черной икры произведено 18,08 тонны.

Рыбопосадочного материала тоже стало больше - 28 тонн мальков. Несмотря на жаркое лето последние два года рыбоводы сумели увеличить объем выращиваемой рыбы.

«В этом году для рыбоводов предусмотрена государственная поддержка на приобретение оборудования, выращивание рыбы и строительство объектов инфраструктуры в объеме 45 миллионов рублей. Это даст стимул для открытия новых предприятий и обновления производственных процессов выращивания рыбы, позволит компенсировать затраты рыбоводов на приобретение кормов, рыбопосадочного материала и других затрат», – отметил начальник Департамента сельского хозяйства и природных ресурсов Сергей Поромонов