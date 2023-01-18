Череповецкий курьер забирал сотни тысяч рублей у пенсионеров

В Череповце правоохранители задержали 49-летнего ранее не судимого местного жителя. Мужчина забирал деньги у обманутых пенсионеров. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Череповцу.

Череповчанин забрал у 85-летней пенсионерки 200 тысяч рублей. Дама была обманута телефонными мошенниками: неизвестные представились правоохранителями и сообщили ей, что дочь попала в ДТП и надо заплатить во избежание серьезных проблем. Потерпевшая отдала наличные в подъезде, сразу после этого курьера задержали.

По данным следователей, мужчина осознавал преступный характер его работы. Вакансию он обнаружил в мессенджере, работал за процент. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и вполне может "работать" дальше.