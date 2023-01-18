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НовостиПроисшествия18 января 2023 7:27

В Вологде задержали курьера, попавшего в мошенническую схему

Его жертва считала, что жена попала в беду
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде задержан 26-летний местный житель. Курьера подозревают в участии в мошеннической схеме.

Задержанный рассказал полиции, что получил предложение о работе в мессенджере. Работодатель пояснил, что мужчине предстоит забирать деньги с адресов, а потом переводить из на определенный счет за процент. Курьер успел сделать лишь одну поездку - его задержали правоохранители у дома на улице Преображенского.

Вологжанин получил от 69-летнего пострадавшего 100 тысяч рублей. Пенсионер рассказал, что перед приездом курьера ему звонил неизвестный, который сказал, что его супруга якобы попала в беду и деньги нужны для решения некой «сложившейся ситуации».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.