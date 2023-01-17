Вологжан приглашают бесплатно посетить музеи 18 января

В Вологодской области 18 января в муниципальных музеях день бесплатного посещения. Бесплатный билет в третью среду месяцы выдается при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории области.

Можно посетить Вологодский музей-заповедник и его филиалы: Музей кружева, Дом-музей Петра I, Дом-музей А.Ф. Можайского, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», «Дом купца Самарина», «Литература. Искусство. Век ХХ».

В Вологде недавно открылось главное здание Вологодской областной картинной галереи на Мира, 34. Ждет посетителей Дом Корбакова, Шаламовский дом и Мастерская А. В. Пантелеева. Открыты Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей.

Полный список музеев размещен тут.

Кстати, третья среда января – Всемирный день музейного селфи. Вологжан призывают делиться снимками, сделанными в музеях или рядом с ними, выкладывать фото в соцсети с хештегом #МузейноеСелфи.