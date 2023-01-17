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НовостиОбщество17 января 2023 14:34

Вологжанка сразится за 1 млн рублей на реалити-шоу «Кондитер»

Жительница Тарногского Городска отлично печет
Евдокия САХАРОВА
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Алена Поклонцева из села Тарногский Городок выступит в 7 сезоне в реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Кулинары-любители с профессиональные пекари соревнуются за 1 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Кондитеры будут готовить сладости стран со всего света – Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании. На кастинге участники представили сладости, посвященные культуре Египта. Вологжанка принесла торт в виде наскальной египетской живописи со сливочно-ягодным кремом и шоколадным ганашем.

Удалось ли Алене достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть сегодня, 17 января, в 19:00 на телеканале «Пятница!».