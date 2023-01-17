Губернатор обсудил перспективы развития Зашекснинского района Череповца

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проверил в Череповце ход строительства нового детского сада в 161 микрорайоне и школы в 106 микрорайоне. Глава региона заявил, что в Зашекснинском районе высокая потребность в образовательных учреждениях. Там живут преимущественно молодые семьи с детьми.

В новый детский сад смогут пойти 204 ребенка. Здание планируют сдать под конец года. Строительство ведется за счет инфраструктурного кредита с софинансированием из местного бюджета.

Фото со страницы губернатора

Школа же строится на федеральные деньги. Срок сдачи - 2024 год. Планируется и строительство поликлиники. Она расположится на улице Годовикова рядом с новым зданием суда. Четыре этажа плюс цокольный технический и лифты с двух сторон строения.

Аналитики предполагают, что население ЗШК к 2035 году достигнет 100 тысяч человек. Район развивают по программе «Город будущего»: эко-кварталы без парковок во дворах, тематические парки, бульвары, ремонт Октябрьского моста и другое.