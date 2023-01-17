В Череповце дикая рысь вышла погулять к Октябрьскому мосту

Кадр из видео очевидца

В Череповце очевидцы заметили дикую рысь под Октябрьским мостом со стороны Индустриального района. Животное попало на видео, которое выложили в соцсети. Специалисты облохотдепартамента пояснили, что рыси стали менять территорию из-за особенностей снежного покрова. В этом году животное также видели у дома №45 по улице Рыбинской.

«Рысь прошла со стороны Зашекснинского района из леса. Снега мало в этом году, ей хорошо передвигаться. Рысь просто гуляет, добычи в лесах хватает. Рысь — это же кошка, а кошка гуляет сама по себе. Рыси и раньше выходили, например, к цехам „Северстали“, которые ближе к лесу. Не нужно рысь тревожить, она походит и уйдет. Рыси не нападают на людей, если нет прямой угрозы. При встрече с диким животным не нужно паниковать, делать резких движений», — рассказал Алексей Шиков, главный специалист облохотдепартамента.

Рыси размером с крупную собаку. Взрослые самцы массой от 18 до 25 кг, а самки около 20 кг.

Вологжане в соцсетях обеспокоились, что рысь может кто-то обидеть. Или рысь обидеть собаку. Также поступило предположение, что это подружка Севы (талисмана ХК Северсталь): "На хоккей, видимо, торопится".