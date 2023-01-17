В Вологде в новом учебном году откроются 197 первых классов

Мэр Сергей Воропанов сообщил, что в следующем учебном году в Вологде откроются 197 первых классов в 40 школах. 18 классов будут для детей с адаптивной программой.

«Конец марта и начало апреля – горячая пора для родителей будущих первоклассников. Именно в эти дни начинается прием в школу новых учеников. Подать заявление и документы можно в самой школе, через портал Госуслуги или отправить по почте», – пояснил градоначальник.

У каждого учебного заведения указано время и дата приема документов с заявлениями. С расписанием можно ознакомиться в соцсети.