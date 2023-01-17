Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 12:17

В Вологде в новом учебном году откроются 197 первых классов

Первоклашек примут 40 школ областной столицы
Евдокия САХАРОВА

Мэр Сергей Воропанов сообщил, что в следующем учебном году в Вологде откроются 197 первых классов в 40 школах. 18 классов будут для детей с адаптивной программой.

«Конец марта и начало апреля – горячая пора для родителей будущих первоклассников. Именно в эти дни начинается прием в школу новых учеников. Подать заявление и документы можно в самой школе, через портал Госуслуги или отправить по почте», – пояснил градоначальник.

У каждого учебного заведения указано время и дата приема документов с заявлениями. С расписанием можно ознакомиться в соцсети.