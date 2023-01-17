В Череповце четыре новых трамвая вышли на линию

В Череповце новые трамвайные вагоны прошли обкатку и настройку электронных систем и вышли на маршруты. Радостную новость сообщил мэр Вадим Германов.

«Отличительной особенностью новобранцев стала звуковая и световая сигнализация дверей. По краям дверей смонтирована светодиодная лента, которая светится зеленым, когда в вагон заходить можно, и красным, когда нельзя», – пояснил градоначальник.

Контролеры могут проверять оплату удаленно с помощью специального сервиса. В транспорте автоматически считаются входящие и выходящие пассажиры. Скоро внедрят и систему учета оплаты проезда.

«Сотрудник нашей службы проверки прямо на остановке сможет увидеть, все ли пассажиры купили билеты. Эта информация будет отображаться на планшете. Если система покажет, что количество пассажиров равно количеству проданных билетов, контролер не станет заходить в салон», – рассказал мэр.

В ближайшие 3 месяца в город приедут еще 8 новых трамваев. Транспорт обновляется в рамках федеральной программы «Чистый воздух».