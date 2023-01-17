26-летний житель Кадникова угрожал полиции краном-манипулятором

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Полиция нагрянула на лесозаготовку: у них были серьезные подозрения, что лес пилят и вывозят незаконно. Но не тут -то было: мужчина стал угрожать полицейским... краном-манипулятором. В итоге он попал под суд.

Инцидент произошел в Сокольском районе. 26-летнего жителя Кадникова признали виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских. Инцидент произошел еще в августе 2021 года. Мужчина занимался погрузкой древесины с помощью спецтехники — форвардера. Полицейские потребовали остановить работу. Однако мужчина не послушался, он стал "перемещать кран-манипулятор техники в непосредственной близости от правоохранителей". Такие действия были квалифицированы как угроза применения насилия. В итоге мужчине суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Кроме того, уголовное дело по факту незаконной заготовки древесины выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается судом.