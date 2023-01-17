Десятки домов останутся без воды в Вологде

В Вологде часть домов останется без воды. Это связано с тем, что в среду, 18 января, «Вологдагорводоканал» будет проводить работы на сетях по улице Сергея Преминина. Необходимость переключения водопроводных сетей вызвана строительством новой школы в этом районе. Напомним, новую школу на 1200 мест строят на ул. Сергея Преминина на средства инфраструктурного кредита, полученного при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова.
Как предупреждает администрация города, с 8:30 до 23:00 воду отключат в ряде домов:
1. улица Болонина, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 18, 20, 22;
2. Локомотивный переулок, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 13, 14;
3. улица Можайского, дома №№ 18, 20;
4. улица Молодежная, дома №№ 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 8, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 15а, 16, 16а;
5. Осановский проезд, дом № 14;
6. Паровозный переулок, дома №№ 4, 9, 9а, 13, 23, 27б, 28, 29, 29б, 30, 30б, 32, 34, 35, 36, 37;
7. улица Планерная, дом № 18;
8. Пошехонское шоссе, дома №№ 9б, 9в;
9. улица Сергея Преминина, дома №№ 1, 2, 4, 6;
10. Школьный переулок, дома №№ 2, 4.
Будет организован подвоз воды:
- Паровозный переулок, 32 (с 10:00 до 13:00 и с 18:30 до 20:00);
- Осановский проезд, 14 (с 15:00 до 18:00);
- перекресток Локомотивного переулка и улицы Болонина (с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00);
- Молодежная, 16 (с 15:00 до 18:00).