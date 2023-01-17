Десятки домов останутся без воды в Вологде

В Вологде часть домов останется без воды. Это связано с тем, что в среду, 18 января, «Вологдагорводоканал» будет проводить работы на сетях по улице Сергея Преминина. Необходимость переключения водопроводных сетей вызвана строительством новой школы в этом районе. Напомним, новую школу на 1200 мест строят на ул. Сергея Преминина на средства инфраструктурного кредита, полученного при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова.

Как предупреждает администрация города, с 8:30 до 23:00 воду отключат в ряде домов:

1. улица Болонина, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 18, 20, 22;

2. Локомотивный переулок, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 13, 14;

3. улица Можайского, дома №№ 18, 20;

4. улица Молодежная, дома №№ 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 8, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 15а, 16, 16а;

5. Осановский проезд, дом № 14;

6. Паровозный переулок, дома №№ 4, 9, 9а, 13, 23, 27б, 28, 29, 29б, 30, 30б, 32, 34, 35, 36, 37;

7. улица Планерная, дом № 18;

8. Пошехонское шоссе, дома №№ 9б, 9в;

9. улица Сергея Преминина, дома №№ 1, 2, 4, 6;

10. Школьный переулок, дома №№ 2, 4.

Будет организован подвоз воды:

- Паровозный переулок, 32 (с 10:00 до 13:00 и с 18:30 до 20:00);

- Осановский проезд, 14 (с 15:00 до 18:00);

- перекресток Локомотивного переулка и улицы Болонина (с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00);

- Молодежная, 16 (с 15:00 до 18:00).