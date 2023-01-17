Вандалы на авто испортили лыжню под Вологдой

Неизвестные вандалы гоняли на автомобиле по лыжной трассе, подготовленной к соревнованиям. Об этом сообщил биатлонист Максим Цветков. Лыжная трасса в Кириках оказалась разбита: кто-то устроил ночные катания по трассе на автомобиле. Олимпийский призер Максим Цветков утром 14 января вышел на тренировку и увидел следы варварства: «Не сказать, что выехали случайно — проехали около 3 километров. Сегодня здесь проводятся соревнования. Ребятам пришлось срочно выгонять ратрак, исправлять трассу. В некоторых местах закапывались, видели, что это лыжня — и всё равно ехали дальше. Нельзя так делать», — рассказал биатлонист. Он попросил земляков не портить лыжню. Напомним, что в этом красивейшем месте у бывшей деревни Кирики, через неделю пройдет всероссийский лыжный марафон.

Биатлонист снял видео и разместил его в группе ВКонтакте. Закончил публикацию так: "Нельзя так делать Прошу всех проявить чуть больше уважения к другим людям и их труду..."

Это не единственный случай варварства в Вологде: в Осановской роще на лыжне также замечены следы транспорта. Надо сказать, что лыжня, особенно для соревнований, готовится особым способом, это и труд, и искусство. От нее зависит не только настроение спортсменов, но и их безопасность.