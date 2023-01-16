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НовостиОбщество16 января 2023 19:32

Из череповецких елок получилось 30 мешков мульчи

Жители Череповца сдали новогодние ели на переработку
Евдокия САХАРОВА

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Череповце 14 января прошла акция «Народная роща», которую провели движение волонтеров-экологов «Делай!», Молодежный центр и вологодское движение «дЕльный круговорот».

В четырех точках города принимали на переработку ели и еловые букеты. Собранный материал подвергся измельчению на площади Химиков. Получилось больше 30 мешков мульчи. Среди тех, кто принес елки, разыгрывали призы от партнеров: футболки, термосы и другие полезные вещи

Весной мульчу используют для присыпки прикорневых кругов.