Из череповецких елок получилось 30 мешков мульчи

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Череповце 14 января прошла акция «Народная роща», которую провели движение волонтеров-экологов «Делай!», Молодежный центр и вологодское движение «дЕльный круговорот».

В четырех точках города принимали на переработку ели и еловые букеты. Собранный материал подвергся измельчению на площади Химиков. Получилось больше 30 мешков мульчи. Среди тех, кто принес елки, разыгрывали призы от партнеров: футболки, термосы и другие полезные вещи

Весной мульчу используют для присыпки прикорневых кругов.