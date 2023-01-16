Уникальную операцию провели 50-летней вологжанке с тромбом

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В региональном сосудистом центре в Вологодской областной клинической больницы провели уникальную операцию. С параличом левой части тела поступила 50-летняя вологжанка. Первое, что спасло ее - родственники позвонили медикам сразу, как проявилась болезнь.

У пациентки врачи выявили закупорку тромбом правой среднемозговой артерии и критическое сужение правой внутренней сонной артерии.

«Такая патология потребовала выполнения сложной двухэтапной гибридной операции. Женщина немедленно была доставлена в операционную сосудистого центра, оборудованную ангиографическим комплексом. Тромб из артерии был удалён рентгенангиохирургами, а затем бригада сосудистых хирургов удалила атеросклеротические бляшки из сонной артерии», — рассказал главврач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков.

Для таких операций нужны не только высококлассные хирурги, но и современное оборудование, слаженную команду ассистентов и высококлассную анестезиологическую бригаду.

«Малейшая ошибка могла стоить очень дорого», — добавил главврач.

Женщина выжила, ей восстановили кровоток в тромбированном и суженном сосудах. Восстановились речь, движения руки и ноги. Состояние удовлетворительное.