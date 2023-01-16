Сотрудники ЗАГС рассказали, какие странные фамилии берут себе череповчане

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Замначальника отдела ЗАГС № 2 Яна Красавина рассказала, что некоторые череповчане верят, что со сменой фамилии у них изменится и судьба. Поэтому в прошлом году прописали в документах новые: Удачная, Счастливый, Красивая, Любимая.

Девушки брали себе греческие фамилии, а юноши - по названиям автомобильных брендов. Также фамилии меняются на более благозвучные или фамилии предков.

«Чаще фамилии меняли женщины, которые вступили в брак и не взяли фамилию мужа, а спустя время передумали. Или же наоборот, при расторжении брака оставляют фамилию бывшего мужа, но потом решают вернуться к девичьей. Есть случаи, когда меняют фамилию биологического отца на фамилию отчима, если семья хорошая и отчим воспитывает с пеленок. Имя меняли на более современное и наоборот. Неоднократно в прошлом году девушки меняли имя Светлана на Лана, Полина стала Аполлинарией, Юрий — Арсением. Имя можно сменить с 14 лет, но с 14 до 18 лет обязательно требуется согласие обоих родителей», - пояснила работница ЗАГС.

Кстати, при смене имен нельзя использовать титулы, бранные слова, числительные и цифры. Всего в прошлом году в городе металлургов сменили фамилию, имя или отчество 311 человек