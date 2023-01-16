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НовостиОбщество16 января 2023 18:35

В Череповце за ночную парковку под "Макси" автовладельцев оштрафовали на 1500 рублей

Парковка ночью закрыта
Евдокия САХАРОВА
Фото Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Фото Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

В Череповце ГИБДД добралась до автовладельцев, которые оставили на ночь свои машины на подземной парковке ТЦ "Макси" на Победы, 200. Около 6 утра проверяющие обнаружили 4 автомобиля, которые мешали работе спецслужб и уборочной техники. Нарушителям грозит штраф 1500 рублей. Рейды в городе металлургов проходят регулярно, также о нечистых на руку водителях сообщают сами бдительные горожане.

«Рейд проводили с сотрудниками ГИБДД. Оставлять машины там нельзя с 23 до 8 часов, ночью парковка не работает. Но некоторые водители оставляют автомобили на ночь. Оставленные автомобили мешают работе спецслужб и проезду техники для уборки на парковке», — рассказал cherinfo руководитель Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков.