На Вологодчине с 16 по 20 января ожидается гололедица и снежный накат

Фото Вологодский ЦГМС

В Вологодской области неделя с 16 по 20 января объявлена синоптиками нелегкой. Ожидается гололедица и снежный накат. Травмпункты уже перегружены пациентами, пострадавшими на улицах от падений. Госпитализировано более сотни вологжан с начала года. Пешеходы чаще всего получают ушибы, растяжения и сотрясения мозга.

В понедельник, 16 января, ожидается мокрый снег. Ветер 7-12 м/с с порывами 14-16 м/с. Крещенских морозов в этом году не ожидается. Среднесуточная температура превысит норму на 6-8 градусов,

В отдельных районах на этой неделе ожидаются метели, местами – осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

В случае чрезвычайной ситуации на дороге звоните по номеру ЕДДС: 72-45-00 или 72-35-53.