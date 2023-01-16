Вологжанам-участникам СВО и их родным выплатили 500 млн рублей

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Спецпредставитель губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александр Ершов заявил на оперативном совещании в Правительстве Вологодской области 16 января, что регион успел выплатить вологжанам-участникам СВО и их родным более 500 млн рублей.

Контрактники и мобилизованные получают от области единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячную в 10 тысяч. Семьям погибших выплачивают 1 млн, 500 тысяч получившим ранение и признанным негодными к службе, 100 тысяч — за тяжелое ранение.

«На сегодня выплат сделано на 526 миллионов рублей. Предусмотрены и другие меры: освобождение от платы за детский сад, бесплатное горячее питание для детей в школах, бесплатные секции и кружки для детей, путевки в лагеря, юридическая помощь. Меры предоставляются по запросу семьи или военнослужащего», — подчеркнул Александр Ершов.

За прошлый год Вологодчина передала на фронт 450 тонн гуманитарного груза.