Вологжанка обругала главу района за 5 тысяч рублей

Скандал произошел в одном из западных районов Вологодской области. Там суд защитил чиновника от оскорбления. Женщина откровенно высказалась о главе Устюженского района, а тот обратился в суд.

Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, 17 сентября 2022 года 58-летняя устюжанка на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» написала информацию, содержащую оскорбительное выражение в адрес главы. Таким образом она унизила его честь и достоинство. Он написал заявление в правоохранительные органы. Женщина дала пояснения своему поступку, согласившись с обвинением в свой адрес, а на суд решила не ходить. В результате судья признал устюжанку виновной и оштрафовал ее на 5000 рублей.