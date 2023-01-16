В Вологодской области на Крещенье 19 января подготовят 32 купели

Со страницы Сергея Жестянникова

В Вологодской области к православному празднику Крещенье, который отмечается 19 января, подготовят 32 купели. Подробности сообщила пресс-служба МЧС.

По одной купели будет в Вологде – у Спасо-Прилуцкого монастыря, Череповце – у лыжной базы, Кадуе, Белозерске, Кичменском Городке, Никольске, Вытегре, Верховажье, Вожеге, Харовске, Нюксенице, Тотьме, в Грязовецком, Бабаевском, Усть-Кубинском районах.

По два места для Крещенских купаний оборудованы в Устюжне, Кириллове, Великом Устюге и селе имени Бабушкина. В Вологодском, Шекснинском районах и городе Сокол подготовлены по три места.

На местах будут дежурить спасатели, медики и полиция - ночью 18 января с 22:00 до 02:00 (в некоторых местах до 03:00) 19 января, и днем 19 января с 09:00 до 17:00.

В Вологодском районе благоустроят 3 источника:

Соколовский родник в деревне Голубково (Спасское территориальное управление);

источник в деревне Лягалово (Федотовское территориальное управление);

источник в деревне Владычнево (Новленское территориальное управление).

Глава Вологодского района Сергей Жестянников заявил, что на местах будет готов горячий чай и тепловые пушки, будут, расчищены дороги и парковки.