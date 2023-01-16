В Череповце Фестиваль ледяных скульптур пройдет со 2 по 5 февраля

Фото: vk.com Фестиваль ледяных|деревянных скульптур|Череповец

В Череповце организаторы Фестиваля ледяных скульптур заявили, что к празднику уже готовы.

«Лед к фестивалю готов, мы готовы, зрители и все причастные к мероприятию - в предвкушении!», - говорится в официальной группе фестиваля.

Мероприятие запланировали на 2-5 февраля. В последний день пройдет награждение победителей и конкурс «Быстрая пила».

Лед вновь привезут из Тарноги. Прозрачные ледяные блоки вырезали на Климовском озере. Их размер в этом году - 240*500*1000.

Соревнования пройдут на площади Молодёжи. В этом году тема приурочена к 80-летию Сталинградской битвы - «Великим битвам посвящается».