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НовостиОбщество16 января 2023 11:48

В Череповце Фестиваль ледяных скульптур пройдет со 2 по 5 февраля

Лед к фестивалю уже готов
Евдокия САХАРОВА
Фото: vk.com Фестиваль ледяных|деревянных скульптур|Череповец

Фото: vk.com Фестиваль ледяных|деревянных скульптур|Череповец

В Череповце организаторы Фестиваля ледяных скульптур заявили, что к празднику уже готовы.

«Лед к фестивалю готов, мы готовы, зрители и все причастные к мероприятию - в предвкушении!», - говорится в официальной группе фестиваля.

Мероприятие запланировали на 2-5 февраля. В последний день пройдет награждение победителей и конкурс «Быстрая пила».

Лед вновь привезут из Тарноги. Прозрачные ледяные блоки вырезали на Климовском озере. Их размер в этом году - 240*500*1000.

Соревнования пройдут на площади Молодёжи. В этом году тема приурочена к 80-летию Сталинградской битвы - «Великим битвам посвящается».