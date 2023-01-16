В Череповце в выходные ловили водителей-нарушителей

В Череповце за выходные сотрудники ГИБДД ударно потрудились - зафиксировано 350 фактов нарушения ПДД.

В выходные на улицы вышли дополнительные наряды ДПС. Как ранее сообщалось, основное внимание уделялось выявлению пьяных за рулем, а также водителей без прав и контролю за соблюдением ПДД при перевозке детей. Всего сотрудники ГИБДД за выходные пресекли 350 нарушений ПДД, при этом 84 из них совершены пешеходами.

Всего в городе произошло одно ДТП, где пострадал один человек, а также 40 аварий с материальным ущербом. Также зафиксированы 33 нарушения правил проезда пешеходных переходов. Выявлены 44 машины с излишней тонировкой.

Пятеро водителей, принявших на грудь, были отстранены от управления транспортом, еще один от освидетельствования отказался. 4 человека попались за рулем без прав. 27 водителей пренебрегали ремнями безопасности, двое - правилами перевозки детей.

ГИБДД продолжает уповать на граждан - просит не оставаться равнодушными к вопросам безопасности движения и сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в пьяном виде. Телефоны в Череповце: 67-12-50 или 112.