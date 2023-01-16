В Вологодской области простились с погибшим Сергеем Рогозиным

Сокольчанин Сергей Рогозин погиб в зоне СВО. Фото: Юрий Васин, ВКонтакте.

В Вологодской области прощались с погибшим в зоне СВО старшим прапорщиком Сергеем Рогозиным. Об этом сообщили глава Сокольского округа Юрий Васин.

Он написал: "Друзья, с прискорбием и болью в сердце сообщаю, что сегодня мы провожаем в последний путь нашего земляка Сергея Рогозина, уроженца деревни Василево Сокольского района..." Как он подчеркнул, Сергей Васильевич Рогозин защищал нашу Родину в ходе Специальной военной операции и погиб во время выполнения служебного задания.

Юрий Васин передал от губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова слова соболезнования родным и близким Сергея Рогозина.

"Честно и беззаветно выполняя воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге", - говорится в Правительственной телеграмме.

"Для всех, кто знал и любил Сергея, для его земляков, это тяжелая утрата и великая скорбь. Выражаю самые глубокие соболезнования маме Сергея, Александре Николаевне Рогозиной, родным, близким и друзьям погибшего, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты", - пишет Юрий Васин.